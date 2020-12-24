FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusunun 11 yıl 3 ay hapsi onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi hakim ve savcılardan sorumlu Cem Saraç'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezasını onadı.
|24 Aralık 2020 11:23
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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi hakim ve savcılardan sorumlu Saraç'ı FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Örgüt mensubu hakim ve savcılarla görüşmek için lojmanlara gidilmemesi, telefon irtibatı kurulmaması ve ByLock üzerinden iletişime geçilmesi gibi talimatlar verdiği de belirlenen Saraç'ın cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Cem Saraç'ın hapis cezasını onadı.
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