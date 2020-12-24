1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusunun 11 yıl 3 ay hapsi onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi hakim ve savcılardan sorumlu Cem Saraç'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezasını onadı.
 24 Aralık 2020 11:23
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusunun 11 yıl 3 ay hapsi onandı

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi hakim ve savcılardan sorumlu Saraç'ı FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Örgüt mensubu hakim ve savcılarla görüşmek için lojmanlara gidilmemesi, telefon irtibatı kurulmaması ve ByLock üzerinden iletişime geçilmesi gibi talimatlar verdiği de belirlenen Saraç'ın cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Cem Saraç'ın hapis cezasını onadı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KHK ile kapatılan dernekler, HDP çatısı altında faaliyetlerine devam etmiş
24 Aralık 2020 11:26		 FETÖ elebaşının avukat yeğenine 6 yıl 3 ay hapis
24 Aralık 2020 11:19
Firari FETÖ'cü karı-koca yakalandı
24 Aralık 2020 10:51		 'AİHM'nin kararının bir anlamı yoktur, Demirtaş teröristir!'
24 Aralık 2020 10:37
İçişleri: 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler Operasyonu başlatıldı
24 Aralık 2020 10:31		 Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
24 Aralık 2020 07:05
FETÖ'nün 'Atabeyler' kumpası davasında yargılanan eski yüzbaşı beraat etti
23 Aralık 2020 18:57		 İçişleri Bakanlığı: 7 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
23 Aralık 2020 18:55
Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis
23 Aralık 2020 17:42		 FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
23 Aralık 2020 15:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı11:27 - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' okullarından ekonomiye 157 milyon liralık katkı11:26 - KHK ile kapatılan dernekler, HDP çatısı altında faaliyetlerine devam etmiş11:23 - FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusunun 11 yıl 3 ay hapsi onandı11:22 - Nafaka belirlenirken sanat kursları ücreti de zorunlu ihtiyaç olarak hesaplanacak11:21 - İçişleri Bakanlığı, siber suç mağdurlarının profilini çıkardı
11:21 - Soğuk denizin altında 'sürpriz' evlilik teklifi11:19 - FETÖ elebaşının avukat yeğenine 6 yıl 3 ay hapis11:17 - TBMM'de kabul edildi: 15 yaş altı elektrikli scooter kullanamayacak11:16 - Doğu Anadolu'da 4 ilde 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:14 - 'Milli İrade istiyorsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilir'11:03 - Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası
11:02 - Gram altın 462 lira seviyelerinde11:02 - 'Reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz'11:00 - Akademik liyakat gelecekti! MYO kadroları alan dışı atamalarla doldurulmaya devam ediliyor11:00 - Koronayı yenen hemşire: Ev ziyaretlerimizi erteleyelim10:59 - Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek
10:58 - Bakan Pakdemirli: 'Ilısu Barajı tam kapasiteyle elektrik üretimine başladı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
Türk mühendisler yaptı. SIM kartlar tarihe karışıyor. Tanıtım bugün
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
Belediye karıştı: İttifakta rant çatlağı
Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı
Gurbetçiye iyi haber: Türkiye'deki banka hesap bilgileri paylaşılmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir yemek tarifi bırak 5
merkez bankası 1
lg'nin otomobil üreteceğini açıklaması 4
Çim adam 2
maya takvimi 1
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
selahattin demirtaş hakkındaki AİHM Kararı 5
ADALET,HAYATIN TEMELİDİR 1
Hastane Yapılacak Diyerek Yıkılan Botanik Bahçesi 4
Oblomovculuk 2
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam