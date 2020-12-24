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KHK ile kapatılan dernekler, HDP çatısı altında faaliyetlerine devam etmiş

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, terör örgütü bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan bazı derneklerin, HDP çatısı altında faaliyetlerine devam ettiği belirtildi
 24 Aralık 2020 11:26
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KHK ile kapatılan dernekler, HDP çatısı altında faaliyetlerine devam etmiş

- Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, terör örgütü bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan bazı derneklerin, faaliyetlerine HDP çatısı altında devam ettiği belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bölücü terör örgütünün, HDP'yi "kamuflaj" olarak kullandığına işaret edilen iddianamede, örgütün eylemlerini kimi zaman bir siyasi parti içinden kimi zaman da bir dernek ya da yeniden isimlendirdiği yapılar üzerinden devam ettirdiği vurgulandı.

İddianamede, öldürülen teröristlerin ya da cezaevinde bulunan terör örgütü üyelerinin ailesinin "değer ailesi" olarak adlandırıldığı bildirilerek, değer ailesi faaliyetleri için Meya-Der'in 6 Ocak 2016'da HDP il binasında alınan kararla kurulduğu, bu derneğin kırsalda öldürülen örgüt mensuplarının cenaze, defin ve taziye organizasyonlarını takip ettiği, örgüt mensuplarının aileleri ile yakın ilişkiler geliştirerek onları yapı içinde tutmak için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Meya-Der'in 22 Kasım 2016'da terör faaliyetleri nedeniyle KHK ile kapatıldığı anımsatılan iddianamede, HDP il binasında ele geçirilen dokümanlarda Meya-Der'in faaliyetinin devam ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Örgütün oldukça önem verdiği 'değer aileleri', her türlü örgütsel faaliyette yoğun olarak kullanılmaktadır. Meya-Der aracılığı ile yapı içinde tutulan bu ailelerin 'güvenli ev' olarak nitelenen ikametleri, örgüt kadrolarının eğitimi, örgüt mensuplarının barındırılması vb. amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. HDP il binasında ele geçen dokümandan görüleceği üzere Meya-Der, 'değer ailesi' faaliyetlerini yürütmektedir. Meya-Der'in kapatılması sonrası dahi illegal olarak faaliyetlerine devam ettiği açıkça anlaşılmaktadır."

- "Terör faaliyetiyle kapatılan dernekler HDP çatısı altında"

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın "kapatılan derneklerin HDP çatısı altında çalışmalarına devam etmesi" yönündeki kararının, Diyarbakır'da yakalanan bir teröristten ele geçirilen dokümanda ortaya çıktığı ifade edildi.

Dokümanda "Meya-der, Kürdi-der, Dia-der ve Rojova kapanan kurumlarımız olmuştur, bu dört kurumun çalışmalarını partiye çekme ve komisyon olarak çalışmalarını sürdürmeye yönelik karar aldık. Bu yönlü çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerinin yer aldığı belirtilen iddianamede, şu görüşlere yer verildi:

"Görüleceği üzere örgütsel dokümanda Meya-Der faaliyetlerinin siyasi parti içinden komisyon olarak yürütülmesi kararı alınmıştır. Yine gizli tanığın ifadesinde Meya-Der'in kapatılmasına rağmen faaliyetlerinin illegal olarak devam ettirildiği anlaşılmıştır.

Kapatılan Kürdi-Der'in de parti yöneticileri olan bazı şüpheliler tarafından faaliyetlerinin devam ettirildiği hatta İspanya ve Almanya'da bulunan PKK'nın Avrupa yapılanmasında yer alan kurumlardan buraya yüklü miktarda para gönderildiği belirlenmiştir."

İddianamede HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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