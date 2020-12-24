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'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' okullarından ekonomiye 157 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında bu yıl 438 okulda yapılan üretim geçen yıla göre yüzde 42 arttı- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Öğrencilerimiz üretimden 11 milyon lira, öğretmenlerimiz ise 25 milyon liralık gelir elde ettiler"- "2021 yılında geriye kalan 562 okulumuzda da döner sermaye işletmesi açmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında bu okullarımızın her birine iki yeni atölye kuracağız"
 24 Aralık 2020 11:27
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'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' okullarından ekonomiye 157 milyon liralık katkı

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında 2020 yılında 438 okulda yapılan üretim geçen yıla göre yüzde 42 artarak 157 milyon liraya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde somut adımlar atılmaya devam ediyor. Seçilen okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında seçilen okullara 2020 yılında 161 milyon lira yatırım yapılmıştı.

Projenin amaçlarından bir tanesi de bu okullarda döner sermaye kapsamında yapılan üretimlerin artırılması ve dolayısıyla bu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin gelirden aldıkları payların artırılması bulunuyordu. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında belirlenen 1000 okul içinde 438 okul döner sermaye işletmesine sahip. 2020 yılında 438 okulda yapılan üretim 2019 yılına göre yüzde 42 artarak 157 milyon liraya ulaştı. MEB, 2021 yılında 1000 okulun tamamında döner sermaye işletmesi açmayı hedefliyor.

- "Okulların üretim kapasiteleri yüzde 42 arttı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Projenin okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunun altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz. Projenin süresini de 12 ay olarak belirlemiştik. Proje ile ilgili çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Projenin hedeflerinden bir tanesi de seçilen 1000 okulda döner sermaye işletmesi kurmak ve üretim ile uygulamalı eğitim kapasitesini artırarak mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini artırmaktı. Ayrıca, üretime yaptıkları katkı ölçüsünde de öğrenci ve öğretmenlerimizi destekleme kapasitemizi artırmaktı. Seçilen 1000 okulumuzun 2020 yılında sadece 438'inde döner sermaye işletmesi bulunuyordu. 2020 yılının ilk 11 ayında bu okullarımız üretim kapasitelerini yüzde 42 artırdılar ve 157 milyon liralık üretim yaptılar. Öğrencilerimiz üretimden 11 milyon lira, öğretmenlerimiz ise 25 milyon liralık gelir elde ettiler. 2021 yılında geriye kalan 562 okulumuzda da döner sermaye işletmesi açmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında bu okullarımızın her birine iki yeni atölye kuracağız."
Anadolu Ajansı
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