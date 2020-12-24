KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçlarını internet sitesinden açıkladı
|24 Aralık 2020 11:31
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22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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