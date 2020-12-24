Suç gelirlerinin aklanmasında avukatlara sınırlı işlerde yükümlülük getiriliyor

- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, suç gelirlerinin aklanmasında ve terörün finansmanında, avukatlık mesleğinin suç işleyenler tarafından aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek için düzenleme yapıldığını bildirdi.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülmeye başlanacak Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da serbest avukatlar hakkında düzenleme öngörüldüğünü belirtti.

Özkaya, bu düzenlemeyle savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve Avukatlık Kanunu kapsamındaki taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatların, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yükümlü grupların arasına dahil edileceğini kaydetti.

Yükümlülük kapsamına dahil olacak işlemlerin, avukatın savunma rolü bağlamı dışında yer alan belirli işlemlerle sınırlı olacağını söyleyen Özkaya, "Düzenlemeyle asıl amaç suç gelirlerinin aklanmasında ve terörün finansmanında, avukatlık mesleğinin suç işleyenler tarafından aracı olarak kullanılmak suretiyle suiistimaline karşı önlem alınmasıdır." dedi.

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi hususunda avukatlara görev ve yükümlülükler getirilmesinin, Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gereklilik olarak öngörüldüğünü anımsatan Özkaya, şöyle devam etti:

"İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkenin ulusal mevzuatında, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile mücadele amacıyla avukatlara, görev ve yükümlülükler getirilmiştir. Ülkemizde de anılan suçlarla mücadele noktasında avukatlara bazı görev ve yükümlülük öngörülmesi zaruri hale gelmiştir.

Söz konusu düzenlemeyle suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesiyle mücadelede etkinliğin artırılması; aynı zamanda serbest avukatlara ilişkin yükümlülüklerin taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi işleriyle sınırlı tutulmasıyla, avukatların savunma hakkının kullanımındaki rolüne müdahale edilmemesi amaçlanmaktadır."