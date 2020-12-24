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Motosiklet sürücüsü araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

 24 Aralık 2020 12:20
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Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet sürücüsünün kamyon ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çeşmeli Mahallesi'nde D-400 kara yolunda motosikletiyle ilerleyen sürücü, yaya geçidinden geçmeye çalıştı.

Bu sırada seyir halindeki kamyon, motosikletin tekerleğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya geçidine savrulan motosikletin sürücüsü, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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