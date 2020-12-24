'Virüs 2 aydır daha agresif, akciğerler bir türlü normale dönmüyor'
|24 Aralık 2020 11:51
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, Kovid-19 hastalığının son 2 aydır daha agresif seyrettiğini söyledi. Tükek, "Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor" dedi.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların durumunun daha ağır seyrettiğini açıkladı.
Tükek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agressif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agressif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum.Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) December 23, 2020
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