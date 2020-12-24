1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP, Konya İl Başkanı hakkında soruşturma açmayacak

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında"
 24 Aralık 2020 12:00
+Aa- Yazdır
CHP, Konya İl Başkanı hakkında soruşturma açmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Konya teşkilatındaki taciz iddalarına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında." dedi.

Salıcı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında." ifadesini kullanan Salıcı, benzer bir durumun da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştiğini aktardı.

Salıcı, "Osmangazi'de konunun muhatabı olan İlçe Başkanının istifası alındı hızlı bir şekilde ve kendisi disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde konunun detayları ortaya çıkacak." bilgisini verdi.

Son dönemde taciz üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya yönelik "yandaş medya"nın linç girişiminin söz konusu olduğunu savunan Salıcı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin kadına karşı işlenen suçlarda, taciz konusunda tavrı tavizsiz. Büyük bir titizlikle bize gelen başvurular, konular inceleniyor ve bu konuyla ilgili gereken şey en hızlı şekilde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına karşı işlenen suçlarda 'sıfır tolerans politikası' umarım diğer siyasi partilere, diğer kurullara örnek olur çünkü kadına karşı işlenen suçların siyaset üstüne çıkarılması bu konuların sadece bir siyasi partinin değil, tüm toplumun sorunu olduğunun bilinmesinde büyük bir fayda var. İktidar cenahının bizim şimdiye kadar Meclis'te vermiş olduğumuz kadına karşı işlenen suçlarla ilgili cezaların artırılmasını isteyen yasa tekliflerimizi, soru önergelerimizi, araştırma önergelerimizi büyük bir titizlik ve büyük bir kararlılık içinde sonuçsuz bıraktığını biliyoruz."

- "Türkiye'deki açlık meselesini konuşalım"

Türkiye'nin gerçek meselelerinin konuşulmadığını vurgulayan Salıcı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki açlık meselesini konuşalım, yönetilemeyen Türkiye'yi konuşalım. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan ve doğru çıkmayan verileri konuşalım, Türkiye'nin bu konuda almış olduğu ya da alamadığı tedbirleri konuşalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin eksiye neden düştüğünü konuşalım. Türkiye'de insanların pandemi koşullarında hayatlarını sürdürebilmekle ilgili ne büyük zorluklar yaşadıklarını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu konuşalım. Türkiye'de yürütülen bu kirli siyasetin seviyesini gelin yükseltelim, Türkiye'nin temel meselelerini konuşan bir süreç izleyelim hep birlikte. Keşke tüm siyasi partiler ve kurumlar, bu tür durumlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu tavizsiz ve kararlı tutumu gösterebilseler."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı
24 Aralık 2020 13:19		 Suç gelirlerinin aklanmasında avukatlara sınırlı işlerde yükümlülük getiriliyor
24 Aralık 2020 11:45
'Milli İrade istiyorsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilir'
24 Aralık 2020 11:14		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan noel mesajı
24 Aralık 2020 10:47
TDP'de 'gölge bakan'lar yolda
24 Aralık 2020 08:27		 Türkiye Çevre Ajansının kurulması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
24 Aralık 2020 03:13
Libya tezkeresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
24 Aralık 2020 03:12		 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenleme kabul edildi
24 Aralık 2020 02:41
24 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2020 00:02		 AB'den Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon
23 Aralık 2020 22:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı13:14 - Borsa rekor seviyeyi gördü13:09 - Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı13:06 - Otellerin yılbaşı eğlencesinde koronavirüs önlemi: Alçak ses13:03 - Parkta yürüyen genç kızı bıçakladı, 'Sarhoştum, tanımıyorum' dedi13:02 - Başkent'te buzlanma nedeniyle araçların kayma anları
13:01 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı12:55 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - Ali Koç'tan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyaret12:43 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı12:41 - Arazileri usulsüz satmaya çalışan 6'sı kamu görevlisi 8 gözaltı12:39 - Obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
12:38 - Kastamonu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı12:35 - 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Şimdi ne olacak?12:27 - Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek12:26 - PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi12:23 - Faiz kararı öncesi dolar ne durumda?
12:22 - Konyalı STK'lar Türkçe Kuran okunmasına tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
'AİHM'nin kararının bir anlamı yoktur, Demirtaş teröristir!'
Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı
Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
HZ.ALİNİN ALTIN NASİHATLERİ 1
mecburen 3
The Three tenors 1
Güven 2
Erdil Yaşaroğlu 1
TÜİK'in 2021 asgari ücret önerisi 4
bugün önemli bir şey olmadı 1
dizi ve film tavsiyeleri 1
pembe çayır çekirgesi 2
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 3
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam