1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Esnafa destek başvuruları Ocak ayının ilk haftası başlatacağız'

Bakan Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz."
 24 Aralık 2020 12:20
+Aa- Yazdır
'Esnafa destek başvuruları Ocak ayının ilk haftası başlatacağız'

Bakan Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz."

Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yabancı yatırımcı için 6 dilde rehber hazırlandı
23 Aralık 2020 21:58		 Konutta, Türkiye'nin en çok artış yaşayan bölgesi
20 Aralık 2020 10:06
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz açıklaması
19 Aralık 2020 10:20		 Kredi kartlarında biriken puanlar silinecek mi?
18 Aralık 2020 22:55
Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar
18 Aralık 2020 13:10		 Bakan Kurum: 2021'de 80 bin konut dönüştürülecek
18 Aralık 2020 09:10
Konutta yeni rotayı koronavirüs çizdi
18 Aralık 2020 08:28		 TOKİ'den tapu kaydını üzerine almayanlara uyarı
16 Aralık 2020 21:01
Konutta tarihi rekora 1 ay var
16 Aralık 2020 17:33		 Ekonomistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarına ne dedi?
16 Aralık 2020 17:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:19 - Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı13:14 - Borsa rekor seviyeyi gördü13:09 - Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı13:06 - Otellerin yılbaşı eğlencesinde koronavirüs önlemi: Alçak ses13:03 - Parkta yürüyen genç kızı bıçakladı, 'Sarhoştum, tanımıyorum' dedi13:02 - Başkent'te buzlanma nedeniyle araçların kayma anları
13:01 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı12:55 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - Ali Koç'tan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyaret12:43 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı12:41 - Arazileri usulsüz satmaya çalışan 6'sı kamu görevlisi 8 gözaltı12:39 - Obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
12:38 - Kastamonu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı12:35 - 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Şimdi ne olacak?12:27 - Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek12:26 - PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi12:23 - Faiz kararı öncesi dolar ne durumda?
12:22 - Konyalı STK'lar Türkçe Kuran okunmasına tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
'AİHM'nin kararının bir anlamı yoktur, Demirtaş teröristir!'
Sağlık personeli, resmi yazı gelmediği için Kasım ayı performans ödemelerini alamadı
Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mecburen 3
numeroloji 1
masterchef 1
bilgi çağı 1
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 5
Barcelona'nın Özkan Sümer için başsağlığı mesajı 3
çam ağacı süslemek 5
Jamal aliyev 1
frau m.a.p 1
yabancıların bizden apardığı şarkılar 5
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam