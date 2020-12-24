'Esnafa destek başvuruları Ocak ayının ilk haftası başlatacağız'
Bakan Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz."
|24 Aralık 2020 12:20
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Bakan Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz."
Pekcan: "(Google ile iş birliği) Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak."
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