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Geçici görevlendirilen mühendis arazi tazminatını hangi kurumdan alır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, geçici olarak görevlendirilen mühendislerin arazi tazminatlarının fiilen görev yapılan kurum bütçesinden karşılanabileceğini belirtti.
 27 Aralık 2020 14:23
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Geçici görevlendirilen mühendis arazi tazminatını hangi kurumdan alır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, diğer kamu idarelerinde çalışan ve proje çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen mühendis unvanlı ilgililere arazi tazminatı ve seyyar görev tazminatı ödenip ödenemeyeceği hususundaki görüş yazısını yayımlıyoruz.

Memurlar.Net
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