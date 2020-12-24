PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
|24 Aralık 2020 12:26
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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), operasyon kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 14 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı,1 obüs mühimmatı, 20 doçka mühimmatı ve 2 telsiz ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi."
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