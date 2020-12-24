Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yaklaşık 50 metre derinlikteki obrukta erkek cesedi bulundu.
|24 Aralık 2020 12:39
|+Aa- Yazdır
Kışla Mahallesi Kadın Yarı mevkisinde yaklaşık 50 metre derinlikteki obrukta, su birikintisi kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından iple indikleri obruktan cesedi sedyeyle yukarı çıkardı.
İncelemede, cesedin 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Muhammet Emin Kılıçoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Kılıçoğlu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Parkta yürüyen genç kızı bıçakladı, 'Sarhoştum, tanımıyorum' dedi
24 Aralık 2020 13:03
|Kastamonu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
24 Aralık 2020 12:38
|Veteriner hekimin kabusu...Her şiddetten sonra özür dileyince affetmiş
24 Aralık 2020 10:43
|Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
24 Aralık 2020 10:28
|Araba satma bahanesiyle dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı
24 Aralık 2020 10:27
|Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
24 Aralık 2020 09:30
|4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
24 Aralık 2020 09:15
|Jandarmadan siber saldırı şüphelilerine operasyon
24 Aralık 2020 09:04
|İstanbul Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı
24 Aralık 2020 08:00
|Kayseri'de taziye dönüşü kaza! 1 kişi öldü 3 yaralı var
24 Aralık 2020 07:57