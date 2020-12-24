Obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

BURS VE ÖĞRENİM KREDİLERİ YÜZDE 18 ORANINDA ARTIRILDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni burs ve öğrenim kredisi zamlı miktarını açıkladı. Erdoğan "Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz." dedi. Burs ve kredilerdeki artış oranı %18 oldu.