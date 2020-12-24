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Ali Koç'tan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e genel merkezde bir ziyaret gerçekleştirdi. Koç, nezaket ziyaretinde Akşener'e Fenerbahçe forması hediye etti.
 24 Aralık 2020 12:49
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Ankara'da temaslarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İYİ Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Koç'a ziyaretinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ali Koç tarafından İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Fenerbahçe forması hediye ederken, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da ziyarette hazır bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İYİ Parti lideri Akşener ile görüşmesinden sonra açıklama yapmadan parti genel merkez binasından ayrıldı.
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