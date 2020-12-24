Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı
|24 Aralık 2020 13:01
|+Aa- Yazdır
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri A.K, A.A, M.Ç. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
24 Aralık 2020 12:43
|Arazileri usulsüz satmaya çalışan 6'sı kamu görevlisi 8 gözaltı
24 Aralık 2020 12:41
|PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
24 Aralık 2020 12:26
|KHK ile kapatılan dernekler, HDP çatısı altında faaliyetlerine devam etmiş
24 Aralık 2020 11:26
|FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusunun 11 yıl 3 ay hapsi onandı
24 Aralık 2020 11:23
|FETÖ elebaşının avukat yeğenine 6 yıl 3 ay hapis
24 Aralık 2020 11:19
|Firari FETÖ'cü karı-koca yakalandı
24 Aralık 2020 10:51
|'AİHM'nin kararının bir anlamı yoktur, Demirtaş teröristir!'
24 Aralık 2020 10:37
|İçişleri: 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler Operasyonu başlatıldı
24 Aralık 2020 10:31
|Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
24 Aralık 2020 07:05