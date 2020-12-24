Başkent'te buzlanma nedeniyle araçların kayma anları
Ankara Hilal Mahallesi Hollanda Caddesi'nde buzlanma nedeniyle araçların kayarak park halindeki otomobillere çarpma anı amatör kameraya yansıdı.
|24 Aralık 2020 13:02
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Ankara Hilal Mahallesi Hollanda Caddesi'nde buzlanma nedeniyle araçların kayarak park halindeki otomobillere çarpma anı amatör kameraya yansıdı.
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