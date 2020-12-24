Otellerin yılbaşı eğlencesinde koronavirüs önlemi: Alçak ses

Koronavirüs önlemleri kapsamında otellerde yılbaşı kutlamaları yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararına rağmen, bazı otel ve apartlar, odalarında yeni yıl eğlencesi için rezervasyon almaya devam ediyor. Geceliği kişi başı minimum 650 liradan başlayan odalarda, tek şart 'alçak ses' ile eğlence. DHA'nın ulaştığı bir otel yetkilisi ise, "Sabah, öğle, akşam yemeği, 5 çayı, gece çorbası, yılbaşı günü odaya pasta servisi ve 2 kadeh yerli alkol var. 2 apart için 8 kişilik fiyatımız 15 bin lira" bilgisini verdi.

Yılbaşına bir hafta kaldı. Her yıl çeşitli etkinlik ve eğlenceyle geçen kutlamalar, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs engeline takıldı. 3.5 günlük sokak kısıtlamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen genelgede, otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı yapmasına, eğlence ve balo düzenlenmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Ancak bu karar eğlence tutkunlarına engel olmadı. Bazı işletmelerin, yasağa rağmen rezervasyonlarına devam ettiği öğrenildi. Geceliği 650 ila 5 bin lira arasında değişen otellerde 4 gece için minimum 15 bini gözden çıkartmak gerekiyor. Grup halinde farklı odalarda konaklanıyor gibi gösterilse de bazı oteller tek bir odada 8 kişinin eğlenmesine izin veriyor.

ODAYA YILBAŞI PASTASI SERVİSİ BİLE VAR

Oteller alınan kararla birlikte yılbaşı eğlencesi düzenlemiyor ancak bazı oteller, müşterilerinin tek bir odada bir araya gelip eğlence düzenlemesine izin veriyor. DHA muhabirinin rezervasyon bilgisi için ulaştığı bir otel yetkilisi ise şu bilgileri paylaştı:

"Sabah, öğle, akşam yemeği, 5 çayı, gece çorbası ve yılbaşı günü odaya pasta servisi ve akşam yemeklerinde 2 kadeh yerli alkol var. Standart konseptimiz bu. 2 apart için 8 kişilik fiyat 15 bin. Eğlenceler iptal, odaya pasta geliyor ama bizim dış alanımız çok geniş. İsterseniz burada aktivitelerde bulunabilirsiniz. Size vereceğimiz apartlar karşılıklı ya da altlı üstü oluyor ve komşu gibi oluyorsunuz. Ya üst katta olabilirsiniz ya alt katta. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz."

"EĞLENCEYİ ODANIN İÇİNDE YAPABİLİRSİNİZ"

Yılbaşı gecesinde otellerdeki yoğunluk devam ederken, kalan son yerler ise dudak uçuklatan fiyatlarla kiralama yapıyor. İstanbul'da farklı bir apart otel görüşmesinde ise yetkili, "Altta 1 oda, üstte 2 oda mevcut. Toplamda 8 kişi alacak kapasitede. Yılbaşı boyunca 4 kişilik karantinada paketimiz 650 TL, kişi başı kahvaltı da dahil. Tesiste bir eğlence yok. Eğlenceyi odanın içerisinde kendiniz yapacaksanız, bir sıkıntı olmaz" diye konuştu.

VİLLANIN GECELİĞİ BİN 200 TL

Hem otellere hem de kiralık villalara talebin arttığı bu dönemde, denize yürüme mesafesinde bir villa kiralamanın gecelik bedeli ise, bin 200 lira. Ev ortamı olduğu için istenildiği gibi konaklanabildiğini dile getiren villa yetkilisi, "Villamız 6 kişilik 2 de çocuk için uygun yer var. Villada 8 kişi kalınabiliyor. Geceliği bin 200 TL. Kendi aranızda rahatça eğlenebilirsiniz. Ev ortamı olduğu için, istediğiniz gibi konaklayabilirsiniz. Çok yüksek sesli, parti niteliğinde ses açıp etrafı da rahatsız etmeyecek şekilde eğlenebilirsiniz. 8 kişi aynı yerde kalmak sıkıntı olmaz" ifadelerini kullandı.

JAKUZULİ, NEHİR MANZARALI ODADA PARTİYE MÜSAADE YOK

4 gece için jakuzili, şömineli ve nehir manzaralı oda müsaitliği olduğunu söyleyen bir otelde ise, diğerlerinin yanı sıra eğlenceye müsaade edilmiyor. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil 4 bin 500 lira fiyatı olan odada 8 kişinin bir arada kalması mümkün değil.

UZMANLAR UYARIYOR: 2021 ZOR GEÇMESİN

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ise, sosyal anlamda birliktelik söz konusu olursa hastalığın bulaşma ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, yeni yıla farklı yerlerde ve kalabalık girmek isteyen kişilere uyarılarda bulundu:

"Kanunların müsaadesi ötesinde bireysel olarak insanların kendi hayatlarını koruma gibi bir sorumluluğu vardır. Sosyal mesafenin korunmasına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bir şey olmaz değil, kesinlikle oluyor. Özellikle bu tür eğlencelerde, düğünlerde çok fazla bulaş görüyoruz. Bir tane bile enfekte olsa herkesi enfekte edip bulaştırabiliyor. Özellikle kış aylarındayız; camlar kapalı, havalandırmalar yeterince çalışmıyor. Bu nedenle kapalı ortamlarda kimseyle bir araya gelmemek gerekiyor. 2 metre mesafeyi çok fazla aşmamak, maskeyi çıkartmamak gerekiyor. Bu saydığımız şeylerin hiçbiri bu bahsettiğiniz eğlence türlerinde ve mekanlarında mümkün değil. Onun için bu sene herkesin kendi evinde sakin sakin oturmasını öneriyoruz. Aksi halde 2021, 2020'den bireysel ve toplumsal anlamda daha zor geçer. Yüksek sesle konuştuğunuz zaman, öksürdüğünüz zaman çok daha fazla virüs saçıyorsunuz. Kesinlikle bu tür şeylerin yapılmamasını öneriyoruz."