Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
|24 Aralık 2020 14:00
|+Aa- Yazdır
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
TCMB, "Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 sonu tahmin hedefi göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi.
TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir" açılamasında bulundu.
24 Aralık 2020 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 200 baz puan artırıldı. pic.twitter.com/uq6UZOKEbbMerkez Bankası (@Merkez_Bankasi) December 24, 2020
21 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Zeydan Karalar: Adana'nın suyu çok ucuz zam yapabiliriz
22 Aralık 2020 10:26
|Demir fiyatı 1 haftada 800 TL arttı
22 Aralık 2020 08:51
|İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı
17 Aralık 2020 20:41
|Başkan Ağbal'dan döviz kuru düzeyine dair açıklama
16 Aralık 2020 10:43
|Narenciyede fiyat yükselişi devam ediyor
16 Aralık 2020 08:32
|Bundan sonra yapılacak indirimler pompaya yansıyacak
15 Aralık 2020 11:34
|Benzin ve motorine zam... Eşel mobil ilk defa devreye alındı
14 Aralık 2020 17:54
|Benzinde zam beklentisi
12 Aralık 2020 16:25
|Enerji piyasalarında idari para cezaları artırıldı
12 Aralık 2020 10:38
|İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı
11 Aralık 2020 10:26