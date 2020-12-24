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Yeni araştırma: Korona geçirenler aşı olmuş gibi antikor taşıyor

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, koronavirüs geçirenlerin oluşturduğu antikorların, aşı olan bir kişiyle benzerlik taşıdığı açıklandı.
 24 Aralık 2020 13:24
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Yeni araştırma: Korona geçirenler aşı olmuş gibi antikor taşıyor

Yaklaşık 1,8 milyon insanın hayatını kaybettiği koronavirüs için umut ışığı olan aşılar çıkmasına rağmen vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı artarak devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri 2022 yılının başına kadar sürü bağışıklığı sağlamanın mümkün olmadığını belirtirken koronavirüs vakalarından en çok etkilenen ülke olan ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüs geçirenlerin antikor seviyelerinin bağışıklık için yeterli seviyeye ulaşabildiğini gösterdi.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, Covid - 19 virüsüyle enfekte olanların vücutlarında oluşan antikor seviyeleri ölçüldü. Kanser Enstitüsü Direktörü Dr.Ned Sharpless tarafından sonuçları açıklanan araştırmaya göre, koronavirüs taşıyanların vücutlarındaki antikor seviyesindeki artışın herhangi bir koronavirüs aşısı alan kişiyle neredeyse yanı seviyede olduğu belirtildi.

"TEKRAR ENFEKTE OLMALARI ÇOK ÇOK NADİR OLASILIK"

Sharpless doğal yollardan antikor oluşturan kişilerle ilgili, "Koronavirüs geçirenler çok daha az risk taşıyor. Bu kişiler etkili bir aşıdan alınan korumayla aynı tür bir korumaya sahipler" ifadelerini kullanırken "Tekrar virüsü kapmaları çok çok nadir bir olasılık" ifadelerini kullandı.

Son aylarda, azalan antikor seviyelerine ilişkin raporlar, koronavirüse karşı bağışıklığın birkaç ay içinde kaybolabileceği ve tekrar virüse karşı savunmasız kalınacağı endişesi yaratmış, ABD, La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nde yapılan çalışmaya göre, koronavirüs enfeksiyonundan sekiz ay sonra, iyileşen çoğu kişide hala virüsle savaşmak için yeterli bağışıklık hücresi olduğu ortaya çıkmıştı.

"AĞIR HASTALIKLARI ON YILA KADAR ÖNLER"

NY Times'ın haberine göre araştırmada, koronavirüse karşı bağışıklık hücrelerinin vücutta uzun süre kalabileceği belirtildi. La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nde çalışmayı yöneten virolog Shane Crotty, "Bu bağışıklık hücresi miktarı, insanların ağır hastalığa yakalanmasını on yıla kadar önleyecektir" demişti.
DHA
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