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İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ankara Başsavcılığı'na Ahmet Akça atandı.
 24 Aralık 2020 13:38
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İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesinin çalışmalarını tamamladı.

Kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24.12.2020 Tarihli ve 1160 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24.12.2020 Tarihli ve 1161 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi

Anadolu Ajansı
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