Meteoroloji, Kıyı Ege ve Antalya'yı yarın için uyardı
Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.
|24 Aralık 2020 13:49
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Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, havanın, Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde ise yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde sis ve pus, buzlanma ve don bekleniyor.
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