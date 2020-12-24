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e-Devlet'te 5 binden fazla hizmet, 52 milyon da kullanıcı var

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç : "Sadece 22 hizmetle başlayan e-Devlet'te 5 binden fazla hizmet var. 52 milyon kullanıcımız var"- "Esnafımız ekonominin belkemiği. Esnafların dijitalleşmesi bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla ticaret Bakanlığı ile Google arasındaki iş birliği esnaflar için çok önemli"
 24 Aralık 2020 13:52
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e-Devlet'te 5 binden fazla hizmet, 52 milyon da kullanıcı var

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'te 5 binden fazla hizmet bulunduğunu ve kullanıcı sayısının 52 milyona ulaştığını belirterek, "Bu yıl 2 milyardan fazla operasyon gerçekleştirilmiş. Rakam artarak devam edecek." dedi.

Google tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar" programı tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla çevrimiçi düzenlenen toplantıda konuşan Koç, salgın sürecinde yaşanan dijitalleşmeden bahsederek, hükümetlerin iş yapma biçimlerinin, insanların günlük aktivitelerinde dijitalin yerinin değiştiğini söyledi.

Salgınla birlikte hayatın kökten değiştiğine değinen Koç, bu süreçte dijital altyapısı iyi olan hükümetlerin ve işletmelerin öne çıktığını bildirdi.

Koç, Türkiye'de dijital dönüşüme, verimliliğe ve e-Devlet hizmetine ilişkin soru üzerine, insanları dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre e-Devlet'i şekillendirdiklerini anlattı.

e-Devlet hizmetinin 2008'de başladığını anımsatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece 22 hizmetle başlayan e-Devlet'te 5 binden fazla hizmet var. 12 yılda 22'den 5 bine gelmişiz. Şu anda 700'den fazla ofis var bu sistemde. e-Devlet hükümetin Google'u gibi. Bütün verileri topluyoruz, yapay zekayı kullanarak siber güvenlikle birlikte e-Devlet sitesini her gün iyileştirmeye çalışıyoruz. 52 milyon kullanıcımız var. Bu yıl 2 milyardan fazla operasyon gerçekleştirilmiş. İnsanlar otobüse binip dışarı çıkıp bir kuruluşa gitmek yerine evlerinde otururken gerekli her şeyi yapıyorlar. Zaman kaybetmeden, herhangi bir karbon emisyonuna neden olmadan işlemlerini yapıyorlar. 2 milyar rakamı artarak devam edecek."

Koç, e-Devlet'in şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve verimliliği artırdığını, bu portal sayesinde çevreden ekonomiye kadar pekçok alanda iyileşme sağlandığını kaydederek, zaman kaybının engellendiğini, kağıt atıkların önüne geçildiğini, karbon salınımının azaldığını anlattı.

- "Esnafların dijitalleşmesi ekonomi adına çok önemli"

Ali Taha Koç, dijital dönüşüme yönelik desteklere ve mevcut projeye ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, bu iş birliğinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Esnafların ekonominin belkemiği olduğunu dile getiren Koç, "Eğer esnaflar güçlüyse ekonomi de çok daha rekabetçi ve güçlü hale gelir. İşgücü pazarı rekabetçi hale gelir. Bu sayede gelir dağılımı adaletli olur. Esnafların dijitalleşmesi bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla ticaret Bakanlığı ile Google arasındaki iş birliği esnaflar için çok önemli." diye konuştu.

Koç, esnaflar için dijitalleşme konusunda en büyük sorunun finansman olduğunu kaydederek, öncelikli olarak bulut bilişime odaklanılması gerektiğini, bulut bilişim sayesinde çok daha uygun fiyata daha etkin ve verimli işlerin yapılabildiğini anlattı. Esnafların dijitalleşmedeki eksikliğine değinen Koç, esnafların bulut bilişim altyapısına yönlendirilmesinin ve bu alanda verilecek eğitimin öneminden bahsetti.

Koç, "Esnaflarla ilgili dijital ekosistemi oluşturduk. Bu olduğunda dayanışma ve rekabet beraberinde geliyor. Şirketler hem dayanışma hem de rekabet içerisinde oluyor. Bu sayede verimlilik artıyor. O yüzden esnafımızın bir araya gelmesi lazım. Hep birlikte çok büyük bir bulut bilişim altyapısında. Birlik sayesinde çok güçlü olabiliriz." ifadelerini kullandı.

- Yeni döneminde getirdiği değişiklikler

Koç, salgının ne gibi kalıcı etkilerinin olacağına dair soruya karşılık, herkesin yeni normalden bahsettiğini belirterek, birçok işin ve hatta eğitimin evden yürütülebildiğini söyledi.

Gayrimenkul sektöründe, işgücü piyasasında, eğitim alanında değişiklikler yaşanacağını dile getiren Koç, dijital eğitimin salgın sonrasında da devam edebileceğini ancak okulun sosyalleşmek için son derece uygun ve önemli bir mekan olduğunu, bunun dijital kanallar vasıtasıyla sağlanamayacağını anlattı.

Koç, salgın ve dijitalleşme sürecinin önemli sorunları da beraberinde getirdiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijitalleşme döneminde bilgi sahipliğini nereye koyacağız? Verilerimizi, veri sağlayacağımızı nasıl dönüştüreceğiz? Bunlar yanıt bekleyen sorular arasında. Bu verileri kullanacaklar kimler olacak? Yapay zekadan ve veri etiğinden bahsetmeye başladık. Neden? Çünkü yapay zeka kaynaklı teknolojiler veriyi kullanarak belki iyi teknolojiler üretebilir hale gelecek. Aynı teknolojiler robotik yetenekler geliştirerek, robotları sektöre konumlandırarak iş gücünü olumsuz etkileme kapasitesine de sahip."
Anadolu Ajansı
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