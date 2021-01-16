Askerliğini öğretmen olarak yapanların özlük hakları nedir, tayın bedeli ödenir mi?

ÖĞRETMENLER, TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EMRİNE VERİLMEKTEDİR

1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 4. maddesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olan ancak bu göreve başlamamış bulunanlar, temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilmektedirler.

İşte o madde;

"Ek Madde 4 - Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, 1111 sayılı Kanuna tabi olarak silahaltına alınacak yükümlülerden, bu Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olan ancak bu göreve başlamamış bulunanlar, bu Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksızın ihtiyaç fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik eğitimini takiben mezkür Bakanlık emrine verilirler. Bunların miktarı belirtilen ihtiyacın altında olduğu takdirde öncelikle yüksekokul mezunu, bunların da ihtiyacı karşılamaması halinde lise ve dengi okul mezunu yükümlüler, uygun nitelikleri taşımaları ve istekli bulunmaları şartıyla, ihtiyaç nispetinde temel askerlik eğitimini müteakip Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilirler. İhtiyacın bunlarla da karşılanmaması halinde öncelikle yüksekokul mezunu, bunların da ihtiyacı karşılamaması halinde lise ve dengi okul mezunu olup niteliği öğretmenlik yapmaya elverişli bulunan ancak istekli olmayan yükümlüler arasından yeteri kadarı kura ile öğretmen olarak ayrılır. Bunların görev yerleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir.

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce bu Bakanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile devlet memuru olarak çalışanlar önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarını almaya devam ederler. Daha önce memuriyet görevinde bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre intibakları yapılır. Bunların maaşları Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödenir.

Yükümlüler; öğretmen olarak görev yaptıkları sürece resmi elbise giyemez ve iaşe edilmezler. Hizmet süresi emsali erbaş veya erlerin hizmet süresi kadardır, bu süre askerlik şubesinden sevk tarihinden başlar, hizmetleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve maaşları kesilir.

Bu yükümlüler hakkında firar, hava değişimi, izin tecavüzü, kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarından dolayı Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu konularda yetkili askeri mahkeme veya disiplin mahkemesi Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir."

ÖĞRETMENLERDEN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EMRİNE VERİLENLERİN MAAŞLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÖDENMEKTEDİR

1076 sayılı Yedek Subaylar Ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun Ek 7. maddesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilerek öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere, 926 sayılı Kanunda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

İşte o madde,

"Ek Madde 7 -Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacaklardan, bu Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olan ancak Bakanlık kadrolarında öğretmenlik görevine başlamamış bulunanlardan yeteri kadarı, temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilirler. Bunların miktarı, belirtilen ihtiyacın altında olduğu takdirde, yedek subay aday adayları arasında, öğrenimleri itibariyle öğretmenlik yapabileceklerden istekli olanlar da temel askerlik eğitimleri sonunda Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilirler. İhtiyacın bunlarla da karşılanamaması halinde yeteri kadarı, öğretmen olabilecek öğrenimi görmüş olup da istekte bulunmayanlar arasından kura ile tespit edilir. Bu madde hükümlerine tabi yükümlüler bu Kanunun 3 üncü maddesi gereğince ere ayrılmayıp tamamı yedek subay adaylığına ayrılırlar.

Birinci fıkra uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere, 926 sayılı Kanunda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödenir.

Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemezler, emsali yedek subaylar kadar hizmet yaparlar, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihinde başlar, görev yerleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir, hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilirler, bu görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve Bakanlıkla da ilişikleri kesilir.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilenler hakkında firar, hava değişimi, izin tecavüzü, kısa süreli firar, kısa süreli izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarından dolayı Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu konularda yetkili askeri mahkeme ve disiplin mahkemesi Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir."

ÖĞRETMENLERDEN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EMRİNE VERİLECEKLERLE İLGİLİ HUSUSLAR YÖNETMELİKLE BELİRLENMEKTEDİR

1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 5. maddesindeki; "Bu Kanunla, 1076 sayılı Kanuna eklenen ek 7 nci madde ile 1111 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü maddenin uygulanmasıyla ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükümlerine göre de Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek Öğretmenlerle ilgili hususlar yönetmelikle belirlenmektedir.

Söz konusu yönetmelik ise Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliktir.

ASKERLİĞİNİ ÖĞRETMEN OLARAK YAPANLARIN ÖZLÜK HAKLARI ŞUNLARDIR

İlgili yönetmeliğin "Özlük hakları" başlıklı 14. maddesinde askerliğini öğretmen olarak yapanların özlük hakları belirlenmiştir.

İşte o madde;

"Madde 14 - Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev alacak 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerin özlük hakları aşağıda belirtilmiştir:

a) 1076 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapmak üzere ayrılanlara, fiilen öğretmenlik görevine başladıkları tarihten itibaren 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir ve bu yükümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilir. Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.

b) 1111 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden;

1) Askerlik hizmetine başlamadan önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile Devlet memuru olarak çalışanların önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşları, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

2) Daha önce memuriyet görevinde bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Kanun hükümlerine göre intibakları yapılır ve maaşları Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

c) Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğretmen olarak görev alanlar hakkında sicil raporu düzenlenmez."

ASTEĞMENLER İÇİN TESPİT EDİLEN AYLIK, ÖDENEK, YARDIM VE TAZMİNATLAR NEDİR?

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun "ONİKİNCİ KISIM Mali Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Aylıklar, Ek Görevler, Yolluk ve Harçlıklar" başlıklı 135. maddesi ile başlayıp 165. madde ile biten hükümlere göre Asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

PEKİ,ASKERLİĞİNİ ÖĞRETMEN OLARAK YAPANLARA TAYIN BEDELİ ÖDENİR Mİ?

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun "IX - Harçlıklar" başlıklı 143. maddesi 3.fıkrasında;"Kendi nam ve hesabına fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan (tayın bedeli hariç) aynen yararlandırılırlar. 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır." hükümleri bulunmaktadır.

Dolayısıyla askerliğini öğretmen olarak yapanlara tayın bedeli ödenmez

Ahmet KANDEMİR