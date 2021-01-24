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Öğretmenlere hangi kanunlara göre ceza verilir?

1702 sayılı Kanun mülga olduğu, 4357 sayılı Kanunun da disiplin hükümleri yürürlükten kaldırıldığı için, öğretmenlere hali hazırda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda yer alan disiplin hükümleri ve 6245 Sayılı Harcırah Kanuna göre ceza verilmesine imkan tanıyan hükümler bulunmaktadır.
 24 Ocak 2021 13:01
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Öğretmenlere hangi kanunlara göre ceza verilir?

Bilgi kirliliğini önlemek adına önce ilgili kanunları ne dediğine bakmamız gerekmektedir.

Şöyle ki;

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanununda ortaokul ve lise öğretmenlerinden suç işleyenlere yapılan soruşturma neticesinde verilecek disiplin hükümleri içeren ceza maddeleri bulunmaktadır.

4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanununda, ilkokul öğretmenlerinden suç işleyenlere yapılan soruşturma neticesinde verilecek disiplin hükümleri içeren ceza maddeleri bulunmaktaydı.

Fakat, 14 Mart 2014 Cuma ve 28941 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27. maddesinin 1. ve 2. fıkrasındaki hükümler ile 1702 sayılı Kanun tamamen yürürlükten kaldırılmış, 4357 sayılı Kanunun da disiplin hükümleri içeren tüm ceza maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İşte o madde;

"MADDE 27-(1) 10/6/1930 tarihli ve 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır."

Dolayısıyla hem kadük duruma düşen 1702 sayılı Kanun hem de disiplin hükümleri içeren tüm ceza maddeleri yürürlükten kaldırılan 4357 sayılı kanunda; öğretmenlerden suç işleyenlere yapılan soruşturma neticesinde verilecek disiplin hükümleri içeren ceza maddeleri bulunmaktadır.

Öğretmenlere, hali hazırda sadece 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda yer alan disiplin hükümlerine göre disiplin cezası verilebilmektedir.

Bir de, 6245 Sayılı Harcırah Kanunda bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm şu şekildedir:
"Hilafı hakikat beyanname verenler:
Madde 60 - Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.
Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur."

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net
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