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Enişte-baldız dolandırıcılığı: Enişte kadın çıktı!

31 yaşındaki Emre Korkmaz, Ümit isminde bir kişinin eşi Canan'ı 'baldızım' diyerek kendisiyle evlendirmeye çalıştığını iddia etmişti. Bugün yaşanan gelişmeler herkesi şaşkına çevirdi; 'enişte' olarak bilinen Ümit, kadın çıktı.
 24 Aralık 2020 14:38
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Enişte-baldız dolandırıcılığı: Enişte kadın çıktı!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın iddiaları damga vurdu. 'Ümit' isminde bir kişinin eşi Canan'ı 'baldızım' diye tanıtarak kendisiyle evlendirmeye çalıştığını öne süren Emre Korkmaz, 350 bin TL dolandırıldığını söylemişti.

Programa ismini vermek istemeyen bir izleyicinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi. İzleyici "Zaten bu 'enişte-baldız' değil. Ümit ve Canan daha önce düğün yaptılar. Ben de düğünlerine gittim. Sadece düğün yaptılar, resmi nikah yapmadılar' dedi.

Müge Anlı'nın 'Siz sormadınız mı? Bu nasıl iş?' demesi üzerine de 'Sormaya gerek yok, zaten herkes biliyor. Ben o zamanlar küçüktüm. Böyle iş yaptıklarını bilmiyordum. Ümit adını sonradan öğrendim. Ümit benim annemin halasının kızı oluyor' deyince de stüdyo sessizliğe büründü.

Ortaya çıkan gerçek karşısında herkes şaşkına döndü. Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz" diyerek isyan etti.

Önceki gün canlı yayına bağlanan Ümit, 'Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum' demişti

DOLANDIRICILIK İDDİASINA İKİ AİLE DAHA KATILDI

Öte yandan, Canan ve Ümit tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunanların sayısı da arttı. Dünkü canlı yayına telefonla bağlanan Aslan Bey'in ardından bugün iki aile daha stüdyoya geldi. Müge Anlı ailelerin hiçbirinin resmi nikah yapmamasına tepki gösterdi.

Anlı, "Arkadaşlar düğün davetiyelerini de koymuşlar. Resmi nikah yok ama düğünler maşallah. Eğlenmeye gelince halkımız bir coşuyor ama resmi nikaha gelince yok. Sonra 'dolandırıldım' diye devletten yardım istiyorsun. Hem devletin dediğini yapmıyorsun hem devletten yardım istiyorsun. Devlet resmi nikah kıymıyorsunuz" dedi.

Kaynak: ATV
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