Meteoroloji'den İstanbul'a yarın için sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarıda bulundu.
|24 Aralık 2020 14:40
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MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Rüzgarın; yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteorolojik Uyarı!Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 24, 2020
Marmara ve Kuzey Egede Beklenen Kuvvetli Rüzgara Dikkat! pic.twitter.com/MuhjAE4YPE
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