Mutasyon kuyruğundaki Türk şoförlerin kahvaltısı İngiltere'de gündem oldu
|24 Aralık 2020 14:45
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İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüsten dolayı Fransa sınırının Dover Limanı'nın ulaşıma kapanmasının ardından binlerce TIR şoförü otoyolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların içinde Türk şoförler de vardı. İngiliz yayın organı Metro gazetesi, Dover Limanı'nda kalan Türk şoförünün sabah kahvaltısını haberleştirdi.
"TÜRKLER KAHVALTIDAN ÖDÜN VERMİYOR"
Gazete haberinde, "Türk şoförleri kahvaltıdan ödün vermiyor. TIR dorsesinde Türk şoförlerin kahvaltı keyfi. Menüde, sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir var" ifadelerini kullandı. Türk şoförün masasında yer alan kahvaltı menüsünü tek tek yayınlayan gazete, TIR ve kamyon şoförlerinin bekleyişinin drama dönüştüğüne dikkat çekti.
İNGİLTERE'DE MUTASYON KUYRUĞU
İngiliz yetkililerin koronavirüsünün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçmiş, birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurmuştu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluşmuştu. İngiltere'nin lojistik açıdan en yoğun merkezi kentin Dover Limanını çevresinde TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
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