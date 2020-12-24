Bakan Selçuk paylaştı! 'Harranlı Hasan Hüseyin' çalışma masasına kavuştu
|24 Aralık 2020 14:50
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak meslek liselerinden çalışma masası yapılmasını istediği Harranlı Hasan Hüseyin Aslıhan, masa ve sandalyesine kavuştu.
Harran Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından "Harran'dan Hasan Hüseyin'in tableti ulaşmış. Çalışma masasını da meslek liselerimiz yapıp gönderir mi?" paylaşımı sonrasında Belediye harekete geçti.
Belediye ekipleri, 5. sınıf öğrencisi Aslıhan'ı Giyimli Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek çalışma masası ve sandalye hediye etti.
Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, telefonda görüntülü konuştuğu Hasan Hüseyin Aslıhan'ın her türlü ihtiyacının karşılanması için hazır olduklarını belirterek öğrenciye başarı diledi.
Aslıhan ise tableti için Bakan Selçuk'a, çalışma masası ve sandalye için de Başkan Özyavuz'a teşekkür etti.
Baba İsa Aslıhan da Başkan Özyavuz'a verilen destekten dolayı teşekkür etti.
Giyimli Ortaokulu Müdürü Mustafa Oylu ise Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen bu dönemde öğrencilerin online derslere katılmaları için dezavantajlı öğrencilere Bakanlıkça tablet ulaştırıldığını belirterek Aslıhan'ın çalışma masası ve sandalye ihtiyacının karşılaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Harran'dan Hasan Hüseyin'in tableti ulaşmış. Çalışma masasını da meslek liselerimiz yapıp gönderir mi? Ne dersiniz Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü @varmik :) pic.twitter.com/gL6r280LKdZiya Selçuk (@ziyaselcuk) December 23, 2020
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