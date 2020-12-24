1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HSK'nın mazeret kararnamesi yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 9 ilin başsavcısını, adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
 24 Aralık 2020 15:10
+Aa- Yazdır
HSK'nın mazeret kararnamesi yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 9 ilin başsavcısını, adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Celal Tekin Alanya Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24.12.2020 Tarihli ve 1160 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24.12.2020 Tarihli ve 1161 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz!
24 Aralık 2020 16:38		 Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı
24 Aralık 2020 16:01
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
24 Aralık 2020 13:38		 Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek
24 Aralık 2020 12:27
Bursa, Konya ve Tunceli'de restorasyonları tamamlanan 3 müze açılıyor
24 Aralık 2020 12:20		 MSB: Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Roket Atışı' başarılı şekilde icra edildi
24 Aralık 2020 11:48
İçişleri Bakanlığı, siber suç mağdurlarının profilini çıkardı
24 Aralık 2020 11:21		 Poşet ücreti uygulaması internet alışverişlerinde de uygulanacak
24 Aralık 2020 09:30
Edirne'de bir maden işletmesi ve bir apartman karantinaya alındı
24 Aralık 2020 09:26		 2021 yılı su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ücretleri yayımladı
24 Aralık 2020 09:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan UBER kararına ilişkin açıklama16:24 - Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı16:24 - Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum16:17 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar16:09 - Google'dan esnafa dijital dönüşüm desteği16:05 - İmamoğlu: Bence de Arapça okunmalıydı
16:01 - Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı15:56 - O ile özel tedbir uygulandı, vaka sayıları düşüşe geçti15:53 - Ekrem İmamoğlu'ndan su kesintisi açıklaması15:49 - Yaşlı çift 15 gün ara ile koronavirüse yenik düştü15:45 - AFAD'ın İzmir depremi raporu: Beton kalitesi yetersiz15:37 - Koronayı yenen doktor çift: Dışarı çıkmayalım, kurallara uyalım
15:29 - 'Şubat sonunda 25 milyon kişi aşılanacak'15:18 - Bahçeli: AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz15:13 - Yaşlı çift 21 gün süren koronavirüs mücadelesini kazandı15:10 - HSK'nın mazeret kararnamesi yayımlandı15:08 - Polise çarpıp kaçan FETÖ'cünün cezası belli oldu
15:05 - Armağan oyuncak perakende satış!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı
Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüş
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Şimdi ne olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 11
Çim adam 2
Alexander Kagansky 2
Diyanet'ten Türkçe İbadet ve Ezan Açıklaması 4
Reklam hileleri 2
bir askerlik anısı bırak 2
ADALET,HAYATIN TEMELİDİR 1
kar yağışlarıyla birlikte okulların tatil olmaya başlaması 3
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 1
Kendini olduğundan farklı göstermek 5
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam