HSK'nın mazeret kararnamesi yayımlandı
|24 Aralık 2020 15:10
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 9 ilin başsavcısını, adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz Muş Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Celal Tekin Alanya Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24.12.2020 Tarihli ve 1160 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24.12.2020 Tarihli ve 1161 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi
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