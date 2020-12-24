Koronayı yenen doktor çift: Dışarı çıkmayalım, kurallara uyalım
|24 Aralık 2020 15:37
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Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerinin ardından hastalara şifa olabilmek için görevlerine dönen Kadirli Devlet Hastanesinde görevli doktor çift, herkesten maske, mesafe ve hijyen kurallarına bu süreçte çok daha fazla dikkat etmesini istedi.
Ortopedi Uzmanı Dr. Ahmet Karaçor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı hastanede çalıştığı eşiyle yaptırdıkları Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendilerini iki hafta evde izole ettiklerini söyledi.
Bu süreçte ayrı odalarda kaldıklarını ve hiç kimseyle görüşmediklerini anlatan Karaçor, izolasyon sürecinde filyasyon ekiplerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini kaydetti.
Hastalığı sürecinde nefes almakta çok zorluk çektiğini dile getiren Karaçor, "Bu hastalık çok ciddi. Mevsimsel grip gibi düşünmesinler. İlerleyişi çok hızlı oluyor. Şu an en iyi yöntem, bu hastalığa yakalanmamak. Özellikle aile ve dostane ortamlarda bulunulmaması çok önemli." diye konuştu.
Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Esin Damla Ziyanoğlu Karaçor da sürecin başından bu yana hastalara şifa olabilmek adına fedakarca görev yaptıklarını söyledi.
Hastalıkla mücadele ettikleri süreçte eşiyle bu virüse yakalandıklarını aktaran Karaçor, tedavilerinin ardından yeniden görevlerinin başına döndüklerini anlattı.
Evdeki izolasyon süreçlerinde çocuklarından ayrı odada kaldıklarını belirten Karaçor, şöyle devam etti:
"Nefes almakta zorlandık. Evde çocuğumuza 2 hafta dokunmadık, ayrı odalarda kaldık. Çift maskeyle kendimizi koruduk. Anne ve babamızı aylardır göremiyoruz. Sadece bir defa balkondan onlara el salladım. Bu herkes için zorlu bir süreç. En fazla dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Lütfen dışarı çıkmayalım, kurallara uyalım."
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