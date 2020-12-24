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Yaşlı çift 15 gün ara ile koronavirüse yenik düştü

Tokat'ta yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüs hastalığına yenik düştü.
 24 Aralık 2020 15:49
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Yaşlı çift 15 gün ara ile koronavirüse yenik düştü

Tokat'ta yaşlı çift 15 gün ara ile korona virüs hastalığına yenik düştü.

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede korona virüse yakalandıklarını öğrenen emekli öğretmen Nuri Altay (80) ile eşi Zübeyde Altay (76) tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan 3 çocuk annesi tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı kadın toprağa verildikten 15 gün sonrada emekli öğretmen tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde korona virüse yenik düştü. Yaşlı adamın cenzesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şeyh-i Sirvani mezarlığına getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında Altay'ın cenazesi eşinin yanında eşilen mezara defnedildi. Anne ve babasını 15 gün ara ile kaybeden Ufuk Altay, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Altay, test yaptırdıklarında korona virüse yakalandıklarını öğrendiklerini ifade ederek, "Bütün ailecek pozitif olduğumuzu öğrendik. Hiçbir belirti yoktu. Annemden 15 gün sonrada babam rahmetli oldu, Gayet sağlıklı idiler, takdiri ilahi diyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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