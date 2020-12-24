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O ile özel tedbir uygulandı, vaka sayıları düşüşe geçti

Bartın'da korona virüs salgınının yayılım hızını engellemek ve toplum sağlığını korumak üzere alınan tedbirler sonucunda vak'a sayışlarında yaşanan düşüş yoğunluk haritasına da yansıdı
 24 Aralık 2020 15:56
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O ile özel tedbir uygulandı, vaka sayıları düşüşe geçti

Bartın'da korona virüs salgınının yayılım hızını engellemek ve toplum sağlığını korumak üzere alınan tedbirler sonucunda vak'a sayışlarında yaşanan düşüş yoğunluk haritasına da yansıdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı salgının yayılım hızını engellemek ve toplum sağlığını korumak için yurt genelinde alınan kısıtlama ve tedbirlerin yanı sıra illere özel tedbirlerde uygulanıyor.

Bartın'da vak'aların önüne geçebilmek amacıyla yurt genelindeki kısıtlamaların yanı sıra Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlarla uygulanmaya başlanan tedbirler sonrası vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Vak'a sayılarındaki düşüş yoğunluk haritasında da net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

"İl'e özel tedbirler uygulanıyor"

Uzmanlar bulaş riskinin en yüksek olduğu ortamların başında evlerin olduğu konusuna dikkat çekerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da bu konuda vatandaşları uyardı. Bu uyarıların ardından akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığı ilk illerden biri Bartın oldu. Bartın'da pozitif vak'a ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak amacıyla bileklik takma uygulaması da başlatıldı. Bartın'da pozitif vak'a ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak başta olmak üzere bu kişilerin izlem ve tedavi süreçlerini takip etmek amacıyla barkotlu bileklik takma uygulaması kapsamında Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan kişilere kırmızı, pozitif vak'alar ile temaslı olan kişilere ise beyaz bileklik takılıyor. Üzerlerinde barkotların bulunduğu bilekliklerin izolasyon süresi boyunca çıkarılması yasaklanırken ev izolasyonunu takip eden ekipler kontrollerinde bileklik kontrolü de gerçekleştiriyor. Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkan şahıslara karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem başlatılıyor ve ayrıca bu kişilerin karantina yurduna sevkleri sağlanıyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek sokağa çıkan kişilere işletmelerde hiçbir suretle mal ve hizmet sunulamazken bu kişilere satış yapan ve hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem başlatılıyor. Kentte yoğunluğun üst düzeye çıktığı noktalardan biri olan pazar alanlarında da tedbirler elden bırakılmıyor. Pazar alanlarının girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması gerçekleştiriliyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES Kodu sorgulaması gerçekleştirilen Bartın'da özel işletmelerde de HES Kodu sorgusu yapılarak ateş kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Bartın'da kente özel tedbirler arasında caddelerde sigara içmenin yasaklanması da yer alıyor. Kentin en işlek caddelerinde sigara içilmesine izin verilmiyor. Yapılan kontrollerde bu tedbirlere aykırı davranan kişi ve kişilere idari para cezası uygulanıyor. Korona virüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı vatandaşlardan izolasyon süreçlerini geçirecekleri ev ortamları müsait olmayanlar yurtlarda misafir ediliyor. Test sonuçları pozitif olup sağlık problemi yaşamayan ve izole geçirmeleri gereken süre için ev ortamları müsait olmayan vatandaşlar yurtlarda izole edilirken bu süreçte tüm ihtiyaçları ve sağlık kontrolleri görevli ekiplerce gerçekleştiriyor. Test sonuçları pozitif olan vatandaşlar gibi temaslı olup izole süreci için ev ortamı uygun olmayan vatandaşlarda aynı şekilde yurtlarda misafir edilebiliyor.

Bartın Valisi Sinan Güner uygulanan kısıtlamalar ve tedbirler sonucunda vak'a sayılarındaki iyiye bir gidiş olduğunun görüldüğünü ifade ederek tedbirlere uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

Vali Güner yaptığı açıklamada, "ilimizde kısıtlamalar ve alınan tedbirlere uyulması sonucunda korona virüs vak'alarında belirgin bir iyiye gidiş olduğu görülmektedir. Çocuklarımızın okullara dönmesi, iş yerlerinin tekrar açılması, ölümlerin azalması, sağlık çalışanlarımızın nefes alması, moralimizin düzelmesi için haydi Bartın tedbirlere ve kısıtlamalara uyalım. İnşaallah birlikte başaralım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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