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Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan askeri araçtaki 4 jandarma yaralandı.
 24 Aralık 2020 16:24
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Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla atan askeri araçtaki 4 jandarma yaralandı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Karabucak Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 4 jandarmanın bulunduğu askeri araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ormanlık arazide ters şekilde durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 4 asker, ekipler tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen askerlerin tedavisi devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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