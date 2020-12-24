Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum
|24 Aralık 2020 16:24
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Buz pistine dönen yollarda art arda zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
Kar yağışının ardından başkentte yaşanan kazaları kullanıcılar sosyal medya hesabından paylaştı
Ankara'nın çeşitli ilçelerinde kayganlaşan yollar buz pistine döndü Otomobiller arka arkaya kaydı, birbirlerine çarparak durabildi.
Yaşanan bu kaza görüntülerinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkentlilerden özür diledi.
Yavaş mesajında; Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım.
'Hemşehrilerimizden özür diliyorum'
Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum.
Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim.
Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım.Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 24, 2020
Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum.
Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim.
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