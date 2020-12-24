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Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum

Ankara'da gün boyu etkili olan kar yağışı direksiyon başına geçen sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan aksaklıklardan dolayı, Başkan Yavaş bir özür mesajı paylaştı.
 24 Aralık 2020 16:24
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Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum

Buz pistine dönen yollarda art arda zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

Kar yağışının ardından başkentte yaşanan kazaları kullanıcılar sosyal medya hesabından paylaştı

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde kayganlaşan yollar buz pistine döndü Otomobiller arka arkaya kaydı, birbirlerine çarparak durabildi.

Yaşanan bu kaza görüntülerinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkentlilerden özür diledi.

Yavaş mesajında; Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım.

'Hemşehrilerimizden özür diliyorum'

Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum.

Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim.
Memurlar.Net
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