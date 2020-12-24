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Maske takmadı, kimlik soran polise bıçak çekti
Hatay'da maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çekti. Şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
|24 Aralık 2020 16:40
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu.
Polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.
Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişi emniyete götürüldü.
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