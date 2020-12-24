Maske takmadı, kimlik soran polise bıçak çekti

DÖRT YIL SONRA SÖZLÜ SINAV İPTAL EDİLİRSE MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR Mİ? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, idarelerin yargı kararının gereğini yerine getirmeleri bir zorunluluk ise de, sübjektif kazanımlar söz konusu olduğunda bu subjektif etki ve sonuçların korunmasının da hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkelerinin gereği olduğu, bu nedenle davacının infaz koruma memurluğuna atanmasından yaklaşık 4 yıl sonra yargı kararının uygulandığından bahisle subjektif kazanımlarına son verecek şekilde görevine son verilmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.