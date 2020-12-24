Bu hastanede 26 doktor akademik unvan aldı
|24 Aralık 2020 17:25
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Erzurum Şehir Hastanesinde çeşitli branşlarda görev yapan 26 doktor akademik unvan aldı.
Bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede pandemi hastanesi olarak hizmet veren, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle yaklaşık 1500 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinde, akademik çalışmalarını tamamlayan 26 doktordan 8'i profesör, 6'sı doçent ve 12'si öğretim görevlisi unvanı almaya hak kazandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hastane başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi ve hastane yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, akademik unvan alan kalp ve damar cerrahisi, patoloji, dahiliye, çocuk hastalıkları, biyokimya, mikrobiyoloji, beyin cerrahı, genel cerrahı, üroloji, ortopedi, anestezi, enfeksiyon hastalıkları, acil tıp ve nükleer tıp branşlarından doktorlar katıldı.
Pasta kesilerek yapılan kısa süreli kutlamada, başhekim Çelebi, unvan alan doktorları tebrik etti.
- "Türkiye ve yurt dışında söz sahibi hastane olacak"
Başhekim Çelebi, programda yaptığı konuşmada, Erzurum Şehir Hastanesinin salgın sürecini atlattıktan sonra bölge halkına ve yurt dışından gelen hastalara daha iyi hizmet vermesi için en üst seviyedeki teknolojik donanımlara ve cihazlara sahip olduğunu belirterek, "Erzurum Şehir Hastanesi bünyesine kattığı kanseri nokta atışı ile tespit ve tedavi eden tomoterapi cihazı, yürüme yetisini kaybetmiş hastaların yürümesini kolaylaştırıcı robotik yürüme cihazı ve cerrahi müdahalelerde doku zedelenmesini minimal seviyeye çekerek ameliyat yapan Davinci robotu ile Türkiye'de ve yurt dışında söz sahibi olan hastaneler içine girecek." dedi
Sağlık hizmeti kalitesi bakımından Erzurum Şehir Hastanesinin Türkiye'nin en iyi hastanelerinden biri olduğunu belirten Çelebi, nitelikli, eğitimli ve bilinçli personel sebebiyle hastanede hasta memnuniyetini yüksek tuttuklarını sözlerine ekledi.
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