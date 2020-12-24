1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Gül: 78 mağdur kadının kimlik bilgileri değiştirildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "2020'de hakimlerimiz tarafından 78 mağdurun kimlik bilgilerinin değişikliği, 374 mağdurun da iş yeri değişikliği kararı verildi. Bu kararlarla mağdurların tekrarlanan şiddetten korunması amaçlanmıştır"
 24 Aralık 2020 17:43
+Aa- Yazdır
Bakan Gül: 78 mağdur kadının kimlik bilgileri değiştirildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "2020'de hakimlerimiz tarafından 78 mağdurun kimlik bilgilerinin değişikliği, 374 mağdurun da iş yeri değişikliği kararı verildi. Bu kararlarla mağdurların tekrarlanan şiddetten korunması amaçlanmıştır. Bu konuda önemli bir uygulamadır." dedi.

Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada bir problem olduğunu belirten Gül, kadına şiddetin Türkiye'de de çözülmesi gereken en önemli başlıklar arasında yer aldığını söyledi.

Bu meselenin toplumun her kesimini doğrudan ilgilendirdiğini ifade eden Gül, "Kadına karşı şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Kadına karşı şiddeti insanlığa ihanet olarak tanımlıyoruz. Şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın, her refleksin karşısında en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Gül, bir önceki yıla nazaran tutuklama ve adli kontrol gibi caydırıcı koruma tedbirlerine daha fazla başvurulduğunu vurgulayarak, "Yüzde 50'den yüzde 200'e kadar bu tür suçlardaki tedbir oranlarında artış öngörülmektedir. Kadına yönelik şiddet eyleminde bulunan kişiler caydırıcı koruma tedbirlerine maruz kalmaktadır. Bu tür suçlarda soruşturma süreleri 80 günden 55 güne düşmüştür. Soruşturmalar daha hızlı neticelenmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yılla bu yıl kıyaslandığında, tedbir kararlarında artış yaşandığını bildiren Gül, şöyle devam etti:

"Bu kararların önemli bir bölümünü de önleyici tedbir kararları oluşturmaktadır. Yine şiddetin tekrarlanma riskinin fazla olduğu, diğer tedbirlerin mağduru korumada yetersiz kaldığı anlaşılan durumlarda da elektronik kelepçe uygulamasına gidilmektedir. Bu hususta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın eş güdümüyle yüzde 137 oranında artış gerçekleşmiştir. 2020'de hakimlerimiz tarafından 78 mağdurun kimlik bilgilerinin değişikliği, 374 mağdurun da iş yeri değişikliği kararı verildi. Bu kararlarla mağdurların tekrarlanan şiddetten korunması amaçlanmıştır. Bu konuda önemli bir uygulamadır."

- Israrlı takipte cezaların arttırılması öngörülüyor

Adalet Bakanı Gül, ısrarlı takip mağdurları için de çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle eylem planında üzerinde çalışılan başlıklardan biri ısrarlı takibin ayrı bir suç olması ve cezanın artırılması yönünde Bakanlık olarak çalışmalarımız ve talebimiz söz konusu olacaktır. Bu da özellikle kadınların her ortamda ısrarlı takip gibi asla kabul edemeyeceğimiz bir şiddete, bir fiile maruz kalmasını önlemek, caydırmak adına çok önem verdiğimiz bir başlıktır. Bu konuyu da ayrıca ayrıntılı olarak çalışmaya devam ediyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu toplandı: Masada mutasyon ve aşı var
24 Aralık 2020 17:54		 Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz!
24 Aralık 2020 16:38
Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı
24 Aralık 2020 16:01		 HSK'nın mazeret kararnamesi yayımlandı
24 Aralık 2020 15:10
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
24 Aralık 2020 13:38		 Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek
24 Aralık 2020 12:27
Bursa, Konya ve Tunceli'de restorasyonları tamamlanan 3 müze açılıyor
24 Aralık 2020 12:20		 MSB: Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Roket Atışı' başarılı şekilde icra edildi
24 Aralık 2020 11:48
İçişleri Bakanlığı, siber suç mağdurlarının profilini çıkardı
24 Aralık 2020 11:21		 Poşet ücreti uygulaması internet alışverişlerinde de uygulanacak
24 Aralık 2020 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Avrupa Birliği ve İngiltere ticari ilişkilerde uzlaştı17:58 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski astsubaya hapis17:54 - Bilim Kurulu toplandı: Masada mutasyon ve aşı var17:45 - Faiz kararı çeyrek altını da düşürdü17:44 - Akşener'den Bahçeli'ye yanıt: Çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum17:43 - Bakan Gül: 78 mağdur kadının kimlik bilgileri değiştirildi
17:39 - Faiz kararı sonrası düşen dolar günü 7,56 TL'den kapattı17:35 - Bir aile hekimi daha 15 günlük korona mücadelesini kaybetti17:28 - Önce gece bekçisini kafasından vurup öldürdü sonra intihar etti17:25 - Bu hastanede 26 doktor akademik unvan aldı17:22 - Ekonomistler MB'nin faiz kararına ne dedi?17:19 - Susuz mu kalacağız? DSİ Genel Müdür Vekili açıkladı
17:11 - Mutasyon virüs Avrupa dışında bir ülkeye sıçradı17:07 - Cezaevinden izinli çıktı, evinde kendini yaktı16:59 - İngiltere'de gündem mutasyon sırasındaki Türk şoförlerin kahvaltısı16:52 - Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan tutuklandı16:46 - Yabancı ekonomistler, faiz artışını beğendi
16:45 - Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhalematik programı (İ. Gündüz) Güncellendi
Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı
Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum
Faiz kararı sonrası düşen dolar günü 7,56 TL'den kapattı
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Bebeğini çöpe atan hemşire ile ilgili detaylar ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuk 1
leo westermann 1
Someone else mi o 4
bilecik 1
süt ve süt ürünlerine gelen zam 5
merkez bankası 2
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 13
22.12.2020 galatasaray vs göztepe maçı 5
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
Leyla Aydemirin katil zanlısının serbest bırakılması 1
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
Bursa İnbel 34 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam