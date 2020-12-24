Akşener'den Bahçeli'ye yanıt: Çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Masa kurma. Bir kez daha diyorum. Dön evine, bitsin bu çile" çağrısına İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi.
|24 Aralık 2020 17:44
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da partisinin il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Burada yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir kez daha eve dönme çağrısında bulunan Bahçeli, "Masa kurma. Bir kez daha diyorum. Dön evine, bitsin bu çile" ifadelerini kullandı.
AKŞENER: EVİME DÖNÜYORUM
Bahçeli'nin bu çağrısına Meral Akşener'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Akşener, "Genel Merkez'deki dedi.
Bahçeli: AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz
Genel Merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum. 😎 pic.twitter.com/geA6gY19M4Meral Akşener (@meral_aksener) December 24, 2020
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