Bilim Kurulu toplandı: Masada mutasyon ve aşı var
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.
|24 Aralık 2020 17:54
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Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantı'sı başladı.
MASADA MUTASYON VE AŞI VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
Bilim Kurulunun gündeminde koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeler var. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.
Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla masada olacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.
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