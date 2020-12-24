Avrupa Birliği ve İngiltere ticari ilişkilerde uzlaştı
Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı
|24 Aralık 2020 18:08
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