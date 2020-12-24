Bakan Yardımcısı İnce: Çıplak arama iddiaları yalandan, iftiradan ibaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak Emniyet Müdürlüğünde çıplak arama yapıldığı iddiasına ilişkin, "Geldiğimiz noktada bu iddialarla ilgili en ufak ne bir bilgi ne bir belge ne bir kanaat ne de bir görüntüye rastladık. Bu iddiaların tamamen iftiradan, yalandan ibaret olduğunu komisyon olarak tespit ettik." dedi.

Uşak Valiliğinde gerçekleştirilen kolluk gözetim komisyonu toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan İnce, komisyon olarak Uşak'ta titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.

İnce, komisyonun kolluk görevlileriyle ilgili ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimlerinin kayıt altına alınması, izlenmesi ve sonuçlandırılmasında görevli olduğunu aktararak, 1 yılda komisyona 40 bin başvuru yapıldığını, bunların 17 bin 400'ünün sonuçlandırıldığını, 22 bin 600'ünün işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

İşlemleri tamamlanan dosyalardan 396'sına soruşturma izini verildiğini kaydeden İnce, 5 bin 900 kişiye çeşitli disiplin cezaları verildiğini dile getirdi.

İnce, komisyon olarak her ilde, her ücrada teşkilatlandıklarını, bin 7 şikayet bürosunun aktif olarak çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz ağustos ayı içinde Uşak'ta önemli bir FETÖ operasyonu yapıldı. Bu operasyonun bir özelliği vardı, 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün yapmış olduğu faaliyeti kapsayan bir operasyondu, kadın teşkilatlanmasına yönelikti. Bu operasyonla ilgili geçtiğimiz günlerde çeşitli iddialar gündeme getirildi. Kadınların gözaltına alınması esnasında üzerlerindeki kıyafetlerin çıkartılarak üst araması yapıldığına dair çeşitli sosyal medya hesaplarında iddialar söz konusu oldu. Bugüne kadar böyle bir iddiayla ilgili ne valiliğimize ne bakanlıklarımıza ne komisyonumuza ne savcılıklarımıza hiç bir şikayet söz konusu olmamıştır."

- "Bütün görüntüleri izledik, avukatları dinledik"

Kolluk gözetim komisyonu olarak sosyal medyadan ve bazı basın yayın organlarında çıkan bu haberlerden aldıkları bilgileri görev addederek konuyu araştırmak üzere Uşak'a geldiklerini dile getiren İnce, şöyle devam etti:

"Titiz ve hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Bilgi ve belgeleri, dosyaları inceledik. Bütün görüntüleri izledik, avukatları dinledik. Konuyla ilgili bütün arkadaşlarımızın beyanlarını aldık. Geldiğimiz noktada bu iddialarla ilgili en ufak ne bir bilgi ne bir belge ne bir kanaat ne de bir görüntüye rastladık. Bu iddiaların tamamen iftiradan, yalandan ibaret olduğunu komisyon olarak tespit ettik.

Bu yalandan ve iftiradan ibaret iddialarla ilgili de hukuki mücadelemizi vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Geldiğimiz noktada bu iddiaları, faaliyetleri FETÖ ile yaptığımız ciddi mücadeleyi akamete uğratacak bir girişim olarak değerlendirdik. Kolluk görevlilerimizi ve devlet kurumlarımızı yıpratmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdik."

Bütün faillerin avukatlarını da dinlediklerini, onların da bu dosyalarla ilgili hiçbir hukuk dışı muameleye şahit olmadıklarını söylediklerini anlatan İnce, avukatların "Böyle bir şey olsaydı en başta biz bunun peşine koşar, bu konudaki hakkımız savunurduk" dediğini aktardı.

FETÖ ile mücadeleyi akamete uğratacak her türlü girişimle en üst düzeyde mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan İnce, "FETÖ'yle ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla ve etkinlikle devam edecektir. Bunları akamete uğratmak, sulandırmak, bu mücadeleyi yıpratmak isteyenlerle en etkin mücadeleyi, en etkili şekilde, hukuki şekilde vereceğimizi vurgulamak istiyorum." dedi.

İnce'ye açıklama sırasında Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile komisyon üyeleri de eşlik etti.