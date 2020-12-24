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İngiltere'nin konuştuğu Türk 222 gün sonra koronayı yendi

İngiltere'de yaşayan ve yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan 57 yaşındaki Ali Sakallıoğlu, tedavi gördüğü hastaneden 222 gün sonra taburcu edildi. Sakallıoğlu ülkede "Covid-19'a en uzun süre direnen kahraman olarak" ilan edildi.
 24 Aralık 2020 18:21
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İngiltere'nin konuştuğu Türk 222 gün sonra koronayı yendi

İngiltere'de yaşayan ve yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan 57 yaşındaki Ali Sakallıoğlu, tedavi gördüğü hastaneden 222 gün sonra taburcu edildi. Sakallıoğlu ülkede "Covid-19'a en uzun süre direnen kahraman olarak" ilan edildi.

İngiltere'de taksi şoförlüğü yapan 57 yaşındaki Ali Sakallıoğlu, yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanarak tam 222 gün hastanede kaldı. Bu süre zarfında 3 kez ailesiyle vedalaşması istenen Sakallıoğlu, 222 gün sonra korona virüsü yenerek yaşama tutundu. İngiliz basını, hastaneden taburcu edilen 5 çocuk babası Sakallıoğlu'nu "ülkenin en uzun süre hastanede yatan Covid-19 hastası" olarak nitelendirerek kahraman ilan etti.

Hastaneden taburcu olan Ali Sakallıoğlu, "Bana hiç hayatta kalma şansı verilmedi." diyerek yaşadığı sevinci paylaştı. Sakallıoğlu'nun 32 yaşındaki oğlu Jay ise, "Umut sahip olduğumuz tek şeydi ve babamın pes etmeyeceğini biliyorduk. Bu alabileceğimiz en iyi hediye" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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