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Enver Altaylı'nın damadına 'tehlikeli tutukluluk' kararı

Mahkeme, sanık Yılmaz'ın davayı uzatmaya yönelik gerekçesiz duruşmaya katılmaması yönündeki mazeretlerini dikkate alarak, sanık hakkında "tehlikeli tutukluk" kararı verilmesi için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmasına karar verdi
 24 Aralık 2020 18:32
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Enver Altaylı'nın damadına 'tehlikeli tutukluluk' kararı

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya akeri casusluk amacıyla elde etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz ve avukatı mazeret dilekçesi göndererek katılmadı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanığın daha önceki celse sağlık sorunlarını ileri sürerek tahliyesini talep ettiğini, bunun üzerine sanığı sağlık kurumuna sevk ettiklerini, kurumun yaptığı muayene sonucu duruşmaya cezaevinden kalmamasını gerektirecek herhangi bir hastalığının olmadığına dair evrakın dava dosyasına geldiğini bildirdi.

Sanık avukatının İstanbul'da başka bir duruşması olduğunu öne sürerek duruşmaya gelmediğini belirten Sarıdoğan, cumhuriyet savcısına görüşünü açıklaması için söz verdi.

Savcı, sanık ve avukatın taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu ve gelinen aşamada sanığın, daha önce savunmasını yapmadığını, bu nedenle tahliye isteminin reddine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, sanık Yılmaz'ın mahkeme heyetinde görevli hakimler hakkında muhtelif iddialarla birçok kez suç duyurularında bulunduğunu, sanığın bu haliyle yargılamayı uzatmaya yönelik amaç içerisinde olduğunu belirtti.

Mahkeme, sanık Yılmaz'ın davayı uzatmaya yönelik gerekçesiz duruşmaya katılmaması yönündeki mazeretleri de dikkate alınarak, sanık hakkında "tehlikeli tutukluk" kararı verilmesi ve tutuklu bulunduğu Kırıkkale Keskin Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüksek Güvenlikli Sincan Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Şubat 2021'e erteledi.

- İddianameden

İddianamede sanık Yılmaz'ın, başka bir davada yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile üniversiteden tanıştıkları ve Barıner'in FETÖ nedeniyle görevinden ihraç edilmesinden sonra Yılmaz ile kayınpederi olan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi.

Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasını manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatılan iddianamede, Yılmaz'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapsi isteniyor.
Anadolu Ajansı
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