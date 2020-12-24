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Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, kanunun kazanımlarını anlattı.
 24 Aralık 2020 18:45
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Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, kanunun kazanımlarını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yaşanabilir bir çevre için çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, "Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması, çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun yasalaştı. Ülkemizde ilk defa kurulan Çevre Ajansı ile dünyada yaygın olarak kullanılan ve atıkların toplanmasında etkin bir araç olan Depozito- İade Sistemi tek elden yönetilerek etkinliği artırılacak. Sistem, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğine katkıda bulunacak. İlk etapta yoğun olarak kullanılan ve yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarına uygulanacak Depozito- İade Sistemi ile yüksek miktarda atık toplanacak. 3- 4 yıl içinde yüzde 90 geri dönüşüme ulaşacak sistem ile yıllık 1 milyon tondan fazla ilave atığın oluşması önlenecek" ifadelerini kullandı.

'MOTOR YAĞI DEĞİŞTİREN YERLERE YETKİ BELGESİ VERİLECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin kapsamının daha da genişleyeceğini kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye Çevre Ajansı; çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya, sıfır atığın yaygınlaşmasına destek verecek. Çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kanun kapsamında, bisiklet ve e-skuter kullanımı teşvik edilerek, çevre dostu alternatif ulaşım araçlarının kullanımı için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Yeni düzenlemeye göre e-skuter kullanım yaşı 15 olacak. Ekonomik değere sahip atık motor yağların sadece yüzde 10'u geri toplanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle artık motor yağı değişimi yapan yerlere 'Yetki Belgesi' verilecek. Böylelikle satılan, değişen, geri dönüşüme iletilen yağlar; etkin izlenecek. Toplama veriminde artış olacak" açıklamasında bulundu.

'DENİZLERİ KİRLETEN ARAÇLARA VERİLEN CEZA ARTTIRILDI'

"Ürün ve hizmetlerin çevre dostu bir süreç izlediklerini gösteren Çevre Etiketi kullanımı Bakanlığımızın usul ve esaslarına göre gerçekleştirilecek" diyen Kurum, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda Sıfır Atık hareketine katkı sunacak Çevre Etiketi, gönüllülük esasına dayanacak. Çevre kirliliğinin önlenmesinde caydırıcı etkiye sahip idari para cezalarının kapsamı genişletildi. Sera gazlarının takibi, Sıfır Atık Sistemlerinin kurulması, derelerden kum- çakıl alınması, e-ticarette poşet kullanımı gibi faaliyetlere ilk kez para cezası tanımlandı. Mavi vatan denizlerimizi kirleten deniz araçlarına verilen idari para cezalarında artışa gidildi. Yasa ile ayrıca bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak üzere yerel yönetimler sorumluluk alanlarında bisiklet ve e-skuter yolu, park ve şarj istasyonu yapacaklar. Ambalaj atıklarının azaltılması için ücretlendirilen plastik poşet uygulaması kapsamında, plastik poşetlerin Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak üretilmesi, elektronik ortamda satılması yasal sorumluluk kapsamına alınmıştır. Yaşanabilir çevre vizyonumuza büyük katkılar sunacak tüm bu yasal düzenlemelerde başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."
DHA
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