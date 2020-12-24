Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
|24 Aralık 2020 20:18
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Sağlık Bakanlığı 24 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım. http:// ' ifadelerini kullandı.
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