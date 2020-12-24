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Bir hemşire daha oğlunun velayetini kaybetti

Pandemi hastanesinde Acil Servisi'nde hemşire olarak görev yapan 27 yaşındaki Nadire Aslan, eşine açtığı boşanma davasında mahkemenin, 4 yaşındaki oğlunun geçici velayetini, yerinde inceleme yapmadan eksik incelemeyle verilen bir pedagog raporuna dayandırarak, babaya vermesine tepki gösterdi.
 24 Aralık 2020 19:09
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Bir hemşire daha oğlunun velayetini kaybetti

Nadire Aslan (27) pandemi hastanesi olarak belirlenen Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hemşire olarak görev yapıyor.

5 yıllık evliliğinde, geçen sene eşine boşanma ve zina davası açtı. Mahkeme davanın ilk duruşmasında çocuğun geçici velayetini babaya verdi.

Karara gerekçe olarak Taraflar ve müşterek çocukla yapılan görüşme ile gözlemlere dayanarak annenin mevcut çalışma koşulları, küçüğün anneannenin bakımı ve gözetimi altında olması, küçüğün anneanneye yönelik olumsuz aktarımları ile birlikte, davalı babanın bulunulan aşamada çalışmıyor olması ve küçüğün bakımında etkili rol oynayabileceği" gösterildi.

Nadire Aslan'ın mahkemenin bu kararı almasına neden olan pedagog raporunun yerinde gözlem yapılmayıp, eksik incelemeyle hazırlandığını belirterek, Tek isteğim bu olaya bu kadar kör bakılmasını istemiyorum. Kararı sorgulamıyorum sadece, detaylı incelenmesini istiyorum. Ayrıca bir hemşire olarak pandemi nedeniyle iş yoğunluğumuz çok fazla evet ama tüm sağlık çalışanları aynı durumda. Hepsinin çocuğu var, hiçbirimiz çocuklarımızı ihmal etmiyoruz" dedi.

"YARIM SAATLİK GÖRÜŞMEYLE RAPOR VERDİ"

Nadire Aslan eşine karşı güven problemleri, aldatma ve psikolojik şiddet nedeniyle boşanma davası açtığını belirterek şunları söyledi;

*Daha önce Tuna'nın velayeti bana verildi. Mart ayında mahkeme çocuğun babayla görüştürülmesine de karar verdi. İcra yoluna gitmeden çocuğumu teslim ettim. O gün yani teslim ettiğimizde yanağında küçücük bir nokta morluk vardı.

*Bu iki nokta halindeki morluğu, sanki anneanne şiddet uygulamış gibi göstererek çocuğu almak için kullandılar. Madem böyle bir iddia var ise neden Sosyal İnceleme Raporu (SİR) yarım saatlik incelemeyle veriliyor. Benim çocuğumun yaşadığı yeri görün, çocuğun anneanne yanındaki davranışlarını görün. Ben öncelikle ailemle yaşamıyorum, kız kardeşimle yaşıyorum.

*Ben olmadığımda çocuğuna kız kardeşi bakıyor. Anneanne sadece destekçi durumunda. Benim annem astım hastası, ben en üst katta yaşıyorum çıkıp gelmiyor ki. Pedagogdan eve gelmesini, yerinde inceleme yapmasını istedim.

*'Pandemi nedeniyle ziyaret yapmıyoruz, çok gerekli görürsem gelirim' dedi. İki gün sonra rapor çıktı. Ben duruşma sırasında raporu ve bu raporla çocuğumun velayetinin babaya verildiğini öğrendim.

"ÇOCUKLARIMIZI İHMAL ETMİYORUZ"

Kararda mevcut çalışma koşullarının da oğlunun da gerekçe yapıldığını belirten Aslan, "Çalışma koşullarım deniyor kararda. Ben hemşireyim, yoğun çalışıyoruz, pandemi nedeniyle daha yoğun çalışıyorum. Ama benim sağlık çalışanı arkadaşlarım da yoğun çalışıyor, hepimiz nöbet tutuyoruz. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Nöbetten çıktıktan sonra çocuklarımızın yanına geliyoruz, ben de aynısını yapıyordum. Bu çalışma şartları benim çocuğuma vakit ayırmadığım anlamına gelmiyor. Biz pandemi nedeniyle bir mücadelenin içindeyiz, insanlara hem mesleki hem vicdanen yardım etmek zorundayız" diye konuştu.

"BANA HALAY ÇEKEN VİDEOLAR GÖNDERİYORLAR"

Eşinin hayatında olan kişiyle birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığını, bu durumu tespit ederek zina davası açtığını belirten Nadire Aslan "Açılan zina davasında deliler var. Bu karardan sonra eski eşim ve yanındaki kişiden sosyal medya üzerinden psikolojik şiddet görüyorum. Ben üç gündür ne yediğimi ne uykumu bilmiyorum. Bir anne için ne kadar acı bir durum. Ama karşı taraftan, bir baba ve yanındaki kişiden halay çeken videolar geldi. Bunu yapan bir kadın ve buna izin veren de çocuğumun babası. Hepsini mahkemeye sundum" şeklinde konuştu.

"DÜN ALKIŞLADIĞIMIZ BU İNSANA BUGÜN VELAYET VERİLMİYOR"

Aslan'ın Avukatı Gülhan Özalp ise mahkemenin çocuğun velayetini babaya verme gerekçelerinin, eksik inceleme ile verilen pedagog raporuna dayandığını belirterek şunları söyledi;

"Eğer çocuğun istismar mağduru olduğu görüşünüz var ise, savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve Aile Bakanlığının bilgilendirilmesi gerekirdi. Bunların hiçbiri bizim dosyamızda gerçekleşmiş değil. Çocukla ilgili rapor yerinde inceleme yapılmadan verildi. Çocuk anneanne bakımında gibi gösterildi ama bakımından anne ve teyze sorumlu. Bu insanlar 24 saat sistemiyle çalışıyor. Çalışma koşullarını hiçbirimiz belirlemiyoruz, işlerini canla başla yapıyor bu insanlar. Dün alkışladığımız insanlara bugün velayetlerini ellerinden almaya dönük eksik raporlar düzenleniyor" ifadelerini kullandı.
DHA
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