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Aşılar pazar gecesi yola çıkıyor, aşı yüzde 91 etkili

Bakan Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak."
 24 Aralık 2020 19:37
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Aşılar pazar gecesi yola çıkıyor, aşı yüzde 91 etkili

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşıda Faz-3 çalışmaları başarıyla sürüyor. Aşının etkili olduğundan eminiz. Çin'den aşı pazar gecesi yola çıkıyor.' dedi.

AŞI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Bilim Kurulumuzun değerlendirmesiyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili olduğundan eminiz.

Bu güzel haberi yeni bir haber ile süslemek isterim. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor.

Bu güzel haberlerin milletimiz için,insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Memurlar.Net
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