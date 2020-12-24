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Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı gelecek

Koca: "(BioNTech aşısı) Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk."
 24 Aralık 2020 20:01
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Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalarda bulundu.

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Bu konu biraz fazla gündeme getirilen ve yer yer yanlış bilgi aktarımının olduğunu gördüğümüz bir konu. Biontech aşısıyla ilgili tabii ki inaktif aşıyı önemsemiştik ama başından itibaren bu aşıyı geliştiren iki Türk bilim insanımız olması nedeniyle yakın iş birliği içerisinde bu aşının Türkiye'de uygulanmasını istedik.

Bununla ilgili başından beri bize söylenen 25 milyon gibi bir aşı olabileceği 2021 için.

Fiyat boyutuyla herhangi bir sorunumuz olmadı.

Ama esas bu dönemde yaşadığımız sorun şu oldu: Bu dönemde aşının üretimiyle ilgili sorumluluk taşımama durumunun sözleşmeye yazılması istendi.

Acil kullanım izni olduğu için şu dönemde bu üretimle ilgili bir sorun olma durumunda sorumluluk taşımamayı sözleşmeye konmak istenmedi.

Biz bundan yana olmadık. Ben Uğur Hoca'yla son 2-3 gün 5-6 defa görüştüğümüzü, Uğur Hoca'yla bu sorunu kısmen aştığımızı söyleyebilirim.

Sözleşmenin miktarıyla üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk. Sözleşme miktarından daha fazla bir sorumluluk taşımama noktasında ısrarlı olduklarını, bunu aşmamızın mümkün olmadığını ifade ettiler. Biz bunu vatandaşımıza sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşınabileceğini belirterek bu aşıyı yapabileceğimizi konuşmuş olduk. mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar söz konusu olabileceğini görüşmüş olacağız.
Memurlar.Net
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