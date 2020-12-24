FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
|24 Aralık 2020 20:45
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Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'da, 22 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmış, 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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