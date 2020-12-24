1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
 24 Aralık 2020 20:45
+Aa- Yazdır
FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da, 22 Aralık'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmış, 4 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp kaçtı
24 Aralık 2020 20:51		 'Devlet yardım yapacak' yalanıyla büyük vurgun yaptılar
24 Aralık 2020 19:07
Önce gece bekçisini kafasından vurup öldürdü sonra intihar etti
24 Aralık 2020 17:28		 Cezaevinden izinli çıktı, evinde kendini yaktı
24 Aralık 2020 17:07
Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan tutuklandı
24 Aralık 2020 16:52		 Maske takmadı, kimlik soran polise bıçak çekti
24 Aralık 2020 16:40
Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı
24 Aralık 2020 16:24		 Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
24 Aralık 2020 14:28
Çocuğu dövüp, yere çarpan esnafa, ilk duruşmada tahliye
24 Aralık 2020 13:45		 Obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
24 Aralık 2020 12:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:25 - 'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı21:24 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arapça dersi hocası vefat etti21:20 - Kılıçdaroğlu: İntihal yapan birisi AYM'ye üye olarak atanamaz21:17 - Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı21:15 - Aşı gönüllüsü profesör: Yazılanlara inanamıyorum20:51 - Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp kaçtı
20:50 - Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı20:48 - Yılbaşı için bu ilçeye gelenlere 10 gün karantina uygulanacak20:45 - FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı20:43 - Ukrayna, Türk dünyasıyla iş birliğini artırmak istiyor20:39 - AK Parti'li Çelik'in 'ambulans uçakla nakil olacağı' iddiası20:18 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
20:01 - Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı gelecek19:37 - Aşılar pazar gecesi yola çıkıyor, aşı yüzde 91 etkili19:19 - Bakan Koca: SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek19:15 - Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en güçlü yolu aşılama19:13 - Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?
19:09 - Bir hemşire daha oğlunun velayetini kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhalematik programı (İ. Gündüz) Güncellendi
Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum
Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı
Faiz kararı sonrası düşen dolar günü 7,56 TL'den kapattı
Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz?
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kavgaya giderken dinlenebilecek müzikler 4
2021 4
Kendini olduğundan farklı göstermek 5
çocuk 1
mecburen 3
dürüstlük 1
Friedrich Nietzsche 3
yürüyen balık 5
kar yağışlarıyla birlikte okulların tatil olmaya başlaması 3
Hastane Yapılacak Diyerek Yıkılan Botanik Bahçesi 4
SON İLANLAR
Ortadoğu Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam