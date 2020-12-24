Yılbaşı için bu ilçeye gelenlere 10 gün karantina uygulanacak
|24 Aralık 2020 20:48
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Denizli'nin Çameli ilçesine, yılbaşı tatili için gelenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 günlük ev karantinasında tutulacak.
Çameli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kerem Yenigün, alınan tedbirler sayesinde tüm ülkede olduğu gibi ilçede de vaka sayılarının azalış eğilimi gösterdiğini belirtti.
Yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen ziyaretçilerin kayıt altına alınıp 10 gün karantinada tutulacağını aktaran Yenigün, şunları kaydetti:
"İlçemizde ikamet etmeyen vatandaşlarımıza, yılbaşında uygulanacak 4 günlük kısıtlamayı köy evlerinde veya ailesiyle geçirmek amacıyla ilçemize gelmeleri durumunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün boyunca ev karantinası uygulanacak. İlçe girişinde kolluk kuvvetlerimizce yapılacak yol uygulamasında isimler tespit edilerek filyasyon ekiplerimiz aracılığıyla takibi yapılacaktır."
Yenigün, vakalarda azalışı sürdürmek ve aile büyüklerini riske atmamak adına vatandaşların anlayışınıza ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Mümkün olduğunca evler arasında kutlama yapmayı, aile büyüklerinin yanına gitmeyi bir süre daha ertelemeye dikkat edelim." ifadesini kullandı.
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