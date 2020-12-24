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Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı

İngiltere'de mutasyona uğrayan korona virüsün yeni türünün Almanya'da da tespit edildiği bildirildi.
 24 Aralık 2020 20:50
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Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı

İngiltere'de mutasyona uğrayan korona virüsün yeni türünün Almanya'da da tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından Avrupa ülkelerinde endişe giderek artıyor. Almanya'nın Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı, Freudenstadt kentinde İngiltere'de rastlanan mutasyona uğraşmış korona virüs tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu ifade etti.

Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği hastanın 20 Aralık'ta İngiltere'den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya'ya giriş yaptığı aktarıldı. Bakanlık, kadın hastanın evinde karantina alındığı ifade etti. Söz konusu hastaya Frankfurt Havalimanında yapılan ilk testin negatif çıktığı belirtilirken, İngiltere'den geldiği için mutasyon ihtimaline karşı karantinaya alındığı, daha sonra yapılan testin pozitif çıktığı aktarıldı. Hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.
İhlas Haber Ajansı
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